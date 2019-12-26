Определены полные составы сборных дивизионов на Матч звёзд КХЛ—2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила полный состав участников ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ — 2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве. Сборные четырёх дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в ФОНБЕТ Матче Звёзд КХЛ, который вновь пройдёт в формате мини-турнира.
На главное хоккейное шоу сезона в Москву отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ:
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);
Защитники:
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);
Нападающие:
Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ);
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков)*;
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);
Защитники:
Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);
Чарльз Дженовей («Торпедо», выбор СМИ);
Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);
Нападающие:
Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);
Александр Сёмин («Витязь», выбор КХЛ);
Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ);
* победителем голосования болельщиков стал Юнас Энрот из минского «Динамо», но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч звёзд отправится Илья Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина.
Дивизион Харламова
Вратари:
Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);
Защитники:
Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);
Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);
Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);
Нападающие:
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);
Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);
Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);
Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);
Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);
Дивизион Чернышёва
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);
Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);
Защитники:
Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);
Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);
Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);
Нападающие:
Кирилл Семёнов («Авангард», выбор болельщиков);
Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);
Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);
Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).
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