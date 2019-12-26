Определены полные составы сборных дивизионов на Матч звёзд КХЛ—2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила полный состав участников ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ — 2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве. Сборные четырёх дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в ФОНБЕТ Матче Звёзд КХЛ, который вновь пройдёт в формате мини-турнира.

На главное хоккейное шоу сезона в Москву отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ:

Дивизион Боброва

Вратари:

Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);

Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);



Защитники:

Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);

Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);

Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);

Нападающие:

Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);

Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);

Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);

Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);

Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ);

Дивизион Тарасова

Вратари:

Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков)*;

Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);



Защитники:

Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);

Чарльз Дженовей («Торпедо», выбор СМИ);

Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);



Нападающие:

Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);

Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);

Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);

Александр Сёмин («Витязь», выбор КХЛ);

Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ);

* победителем голосования болельщиков стал Юнас Энрот из минского «Динамо», но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч звёзд отправится Илья Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина.

Дивизион Харламова

Вратари:

Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);

Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);



Защитники:

Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);

Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);

Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);



Нападающие:

Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);

Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);

Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);

Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);

Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);

Дивизион Чернышёва

Вратари:

Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);

Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);



Защитники:

Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);

Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);

Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);



Нападающие:

Кирилл Семёнов («Авангард», выбор болельщиков);

Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);

Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);

Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);

Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).