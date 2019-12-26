Мусоров: в сборной России поопытнее ребята, из КХЛ, все постарше. Тяжело было

Нападающий молодёжной сборной Казахстана Максим Мусоров рассказал о готовности команды к стартующему в Чехии чемпионату мира.
«Сыграли три матча — два с молодёжными чешскими командами и один со сборной России. Первый поединок выиграли — 9:0. Второй матч России проиграли — 0:5. Играли в основном от обороны. Всё-таки там поопытнее ребята, из КХЛ, все постарше, было тяжело. Третью игру с молодёжной чешской командой сыграли, потерпели поражение — 4:5. Там недонастрой какой-то был. Сами пропустили голы на своих ошибках. Вроде только отвернулся — уже пропустили. Как-то так.
Со сборной России старались закрыться у себя в зоне и поймать их на контратаках. Были моменты хорошие, не реализовали, подвели сами. Посмотрели, в чём нужно добавить, в каких моментах уступаем. Готовимся дальше", — цитирует Мусорова Sports.kz.
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