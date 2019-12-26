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Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet

Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканское издание Sportsnet составило список лучших левых нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге.

Первое место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Вторая строчка досталась нападающему «Бостон Брюинз» Брэду Маршану, а тройку лучших замкнул форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл, пополнивший состав «койотов» в этом сезоне в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». В топ-5 также вошли нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро и капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн.

Ранее американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. Первое место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Вторая строчка досталась нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, а тройку лучших замкнул Овечкин.

Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия по версии Sportsnet
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