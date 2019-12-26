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Федотов: уходить со льда без очков не обидно, для голкипера это не самое важное

Федотов: уходить со льда без очков не обидно, для голкипера это не самое важное
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Трактора» Иван Федотов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

«Каждому вратарю хорошо и более комфортно, когда играешь в тонусе, когда бросают и нагнетают, когда ты позиционно не допускаешь ошибок, всё время в игре. Думаю, что абсолютно каждому вратарю приятно, когда есть нагрузка на него, но не чрезмерная.

Не обидно ли, что очко за передачу не набрал? Нет, не обидно. В прошлом матче был такой момент интересный: Никита Комаров у нас такую шайбу хорошую забросил, «откопал» её в конце в пустые ворота. Но набранные очки для голкипера не самое важное.

В первую очередь хороший матч был, «от ножа», так сказать. Молодчики все, характер проявили. Была команда, как требует тренер: маленькая армия. Ребята молодчики, которые приехали: Михеев и Основин. Хороший матч провели, хорошее движение, основу с голиком. Потихоньку, помаленьку у нас получается, надо двигаться дальше», — цитирует Федотова пресс-служба челябинского клуба.

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