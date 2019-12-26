И. Морозов — о водке в 14 лет: когда буду, как Панарин, тогда и расскажу

Нападающий СКА и молодёжной сборной России Иван Морозов рассказал, как проводил время в системе «Югры» в 14 лет.

«Для меня это было круто. Мы с пацанами жили в общежитии, там своя атмосфера. Сначала, конечно, немножко скучал по родным, но давно привык. На «стрелки» ходили на районе. Иногда до драк доходило, а иногда просто «поговорили». Нам было по 14 лет. Обычное дело: кто-то нарвётся, бежит всех пацанов собирать. У нас всегда вся команда приходила, а сколько других — и неважно. Обычно мы задирались на старших, они были покрупнее, но мы брали количеством.

Дрался ли сам? В детстве только. На «стрелках» никогда не дрался. Там, как правило, «один на один», а толпа для вида. Я зачинщиком никогда не был, вот и не лез с кулаками. Да тренер всё понимал, мог посмеяться. Если видит, что что-то серьёзное, то вступится, окажет помощь. Но у нас до серьёзного не доходило.

Панарин говорил, что его поили водкой в 14 лет, а как было у меня? Вот когда я буду, как Панарин, тогда и расскажу. Как нас контролировали? Достаточно строго. В 10 вечера отбой, гулять можно было до девяти. Был куратор, который следил за режимом. Позже придёшь — тебя просто не пустят. Через окно, конечно, можно. Пацаны со второго этажа прыгали, но я так не делал», — цитирует Морозова Sport24.