Узбекский «Хумо» стал новым клубом-партнёром «Сибири» в ВХЛ
Узбекский «Хумо» стал новым клубом-партнёром «Сибири» в Высшей хоккейной лиге, информирует пресс-служба новосибирского клуба. «Хумо» и «Сибирь» заключили договор о сотрудничестве.
Прежним партнёром новосибирского клуба в ВХЛ был новокузнецкий «Металлург», однако в клубе ВХЛ приняли решение отказаться от сотрудничества. Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин обвинил руководство «Сибири» в неуважении и несоблюдении достигнутых ранее договорённостей.
«Хумо» основан в конце 2018 года. Назван в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты. Домашние матчи проводит на ташкентской ледовой арене «Хумо Арена», вмещающей 12 500 зрителей.
«Металлург» Нк: «Сибирь» проявила неуважение, сотрудничать дальше невозможно
- 26 декабря 2019
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
13:31
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
09:00
-
08:14
-
07:00
-
05:34
-
04:50
-
04:35
-
02:55
-
01:56
-
01:42
-
01:20
-
00:00
Партнерский контент