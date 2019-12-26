Узбекский «Хумо» стал новым клубом-партнёром «Сибири» в ВХЛ

Узбекский «Хумо» стал новым клубом-партнёром «Сибири» в Высшей хоккейной лиге, информирует пресс-служба новосибирского клуба. «Хумо» и «Сибирь» заключили договор о сотрудничестве.

Прежним партнёром новосибирского клуба в ВХЛ был новокузнецкий «Металлург», однако в клубе ВХЛ приняли решение отказаться от сотрудничества. Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин обвинил руководство «Сибири» в неуважении и несоблюдении достигнутых ранее договорённостей.

«Хумо» основан в конце 2018 года. Назван в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты. Домашние матчи проводит на ташкентской ледовой арене «Хумо Арена», вмещающей 12 500 зрителей.