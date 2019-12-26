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На капитана «Салавата» подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по половому признаку

На капитана «Салавата» подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по половому признаку
Хоккей / КХЛ 0

Глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку. Об этом сам Барабаш сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у СЮ игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ей в своем аккаунте в Инстаграм, защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом.

Я считаю, что подобные выпады вообще не допустимы, ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности. Но тут ситуация особая, спортсмены, и в частности хоккеисты, являют собой пример для подражания во всем, не только в спорте. Многие мальчишки смотрят на своих кумиров и стараются им подражать, на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении основ уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие «герои», которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», — написал Барабаш (орфография и пунктуация поста сохранены. — Прим. «Чемпионата»).

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