Чижов: подкупает мотивированность Крикунова играть на уровне и добиваться результатов

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов объяснил заключение контракта с нападающим Ильёй Крикуновым, от услуг которого в начале ноября отказались в ХК «Сочи».

«Крикунов – опытный, техничный игрок, с хорошим игровым мышлением и катанием. Готов играть в неравных составах. Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды. Оценили его физическое состояние и надеемся, что он быстро войдёт в игру. Подкупает его мотивированность играть на уровне и добиваться результатов с командой», — цитирует Чижова пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 25 матчах регулярного чемпионата страны забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-8» и шести минутах штрафного времени. В начале ноября «Сочи» расторг контракт с хоккеистом.