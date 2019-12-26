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Чижов: подкупает мотивированность Крикунова играть на уровне и добиваться результатов

Чижов: подкупает мотивированность Крикунова играть на уровне и добиваться результатов
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов объяснил заключение контракта с нападающим Ильёй Крикуновым, от услуг которого в начале ноября отказались в ХК «Сочи».

«Крикунов – опытный, техничный игрок, с хорошим игровым мышлением и катанием. Готов играть в неравных составах. Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды. Оценили его физическое состояние и надеемся, что он быстро войдёт в игру. Подкупает его мотивированность играть на уровне и добиваться результатов с командой», — цитирует Чижова пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 25 матчах регулярного чемпионата страны забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-8» и шести минутах штрафного времени. В начале ноября «Сочи» расторг контракт с хоккеистом.

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