Николишин: лёгкие победы над Словакией и Казахстаном могут вскружить России голову

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о стартующем молодёжном чемпионате мира и матче-открытии, в котором встретятся хозяева турнира сборная Чехии и сборная России.



«Начинать турнир матчем с хозяевами — это всегда непросто. Чехи дома традиционно играют очень хорошо. Плюс достаточно лёгкие победы над Казахстаном и Словакией могут нам немножко вскружить голову, мы там много назабивали — как бы это не сослужило плохую службу. Мы давно уже не выигрывали МЧМ, в этом году прицел взяли на золото. Приглашение Ларионова и Хабибулина тоже не случайны, так что смотрим на чемпионат с оптимизмом. Будем надеяться, что наши смогут выиграть золотые медали, хотя будет очень непросто.



Канадцы хотят отомстить за шестое место в прошлом году? Я не знаю насчёт мести и реванша, но они традиционно сильны. Они привозят на МЧМ традиционно очень сильных игроков, там и тренер Дейл Хантер, который в «Вашингтоне» работал, очень амбициозный специалист. Я жду от них очень принципиальной, интересной игры.



Как вести подготовку, учитывая, что у нас впереди матчи с Канадой и США? У нас всё достаточно прозрачно. Группа очень сильная, в ней три топовых сборных, которые должны играть в полуфинале или финале, в отличие от другой группы, где только шведы и финны — выраженные лидеры. Для нас очень важно в группе занять место не ниже второго, и тогда четвертьфинал будет более комфортным. А так как у нас спаренные матчи Канада — Америка да ещё и матч-открытие с чехами, это серьёзно усложняет жизнь», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Вуйтек: в матче России с Чехией хочу видеть игру, а не драки. Россия будет фаворитом