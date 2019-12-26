Пи Кей Суббэн получил в подарок от Линдси Вонн обручальное кольцо

Известная горнолыжница Линдси Вонн подарила своему жениху, защитнику «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббэну обручальное кольцо на Рождество. Пара встречается с 2018 года, в августе объявив о помолвке.
«Веселого Рождества и счастливых праздников! На нашу вторую годовщину а я попросила Пи Кея жениться на мне. И он ответил «да»! Не только женщины должны получать обручальные кольца!» – написала Вонн.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
30-летний защитник был обменян в «Дэвилз» из «Нэшвилла» летом 2019 года. Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Все деньги будет выплачивать «Нью-Джерси». По среднегодовой зарплате Пи Кей занимает третье место в НХЛ среди защитников. Больше него за сезон получают только Эрик Карлссон и Дрю Даути (по $ 11 млн).
- 26 декабря 2019
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