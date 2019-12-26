На матче МЧМ-2020 Чехия — Россия аншлаг. Арена вмещает 10 тыс. зрителей

На матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года аншлаг. На «Остравар-Арену», вмещающую 10 004 зрителя, проданы все билеты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.



Состав сборной Чехии:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.



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