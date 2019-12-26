Егор Замула стал автором дебютного гола сборной России на МЧМ-2020

Сборная России отметилась заброшенной шайбой в первом периоде матча с командой Чехии на МЧМ-2020. Автором дебютного гола российской сборной на турнире стал защитник Егор Замула. В матче продолжается первый период, счёт 2:1 в пользу сборной Чехии.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.



Состав сборной Чехии:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.