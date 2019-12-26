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Подколзин – о плохом начале с Чехией: сборная России привыкала к трибунам, к атмосфере

Подколзин – о плохом начале с Чехией: сборная России привыкала к трибунам, к атмосфере
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился впечатлениями от первого периода матча с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2020 года. После первого периода счёт равный — 2:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«На скамейке всё спокойно было после плохого начала, нужно было немного привыкнуть к трибунам, к атмосфере. Нам это удалось, начали играть в атаке, пошли броски, голы. Будем надеяться, что ещё большинство у нас будет, хорошо, что реализовываем. Это всё командные действия: кто-то зарабатывает удаления, кто-то их реализует. Почему много удалений? Это эмоции, молодёжный хоккей. Предполагалось, что так и будет, мы готовились к этому», — сказал Подколзин в эфире «Матч ТВ».

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