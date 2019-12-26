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Судьи дважды оставляли сборную России «3 на 5», чехи забили один гол и вышли вперёд – 4:3

Судьи дважды оставляли сборную России «3 на 5», чехи забили один гол и вышли вперёд – 4:3
Хоккей / КХЛ 0

Сборная России неудачно провела концовку второго периода матча с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Судьи дважды оставили сборную России в меньшинстве «3 на 5», чехи забили один гол усилиями Яна Еника и вышли вперёд — 4:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.

Состав сборной Чехии:

Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.

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