Судьи дважды оставляли сборную России «3 на 5», чехи забили один гол и вышли вперёд – 4:3

Сборная России неудачно провела концовку второго периода матча с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Судьи дважды оставили сборную России в меньшинстве «3 на 5», чехи забили один гол усилиями Яна Еника и вышли вперёд — 4:3.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.



Состав сборной Чехии:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.