Замула: чешские трибуны начинают кричать при любом толчке. Наверное, судья смотрит на это

Защитник сборной России Егор Замула повёл итоги второго периода матча с командой Чехии.
«Хорошо, что выстояли меньшинство в конце второго периода. Сбили темп чехам, отпластались, пару хороших бросков на себя поймали, это зарядило пацанов на скамейке. Сейчас сделаем работу над ошибками и выйдем с другим настроем на третий период. Чехи провоцируют? Да, конечно. Также они очень хорошо начали, их трибуны погнали вперёд. Любой толчок с нашей стороны, местные болельщики начинают кричать, и судья, наверное, на это смотрит. Но не скажу, что арбитры плохо судят, мы сами допускаем ошибки, которые приводят к голам. Мой второй гол? Не выключился из момента, решил все силы отдать, добежать до зоны атаки, а там меня здорово партнёры увидели. Оставалось только попасть в ворота», — сказал Замула в эфире «Матч ТВ».
- 26 декабря 2019
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