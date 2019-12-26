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Суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену, хоккеист подаст апелляцию

Суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену, хоккеист подаст апелляцию
Хоккей / НХЛ 0

Бывшая жена хоккеиста клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита решением судьи Кунцевского районного суда Елены Лебедевой назначена опекуном их совместных детей, информирует РИА «Новости».

Бывшие супруги находились в судебном процессе об опеке двух несовершеннолетних дочерей Сони и Веры.

Заседание суда состоялось в четверг и длилось более семи часов. На нем присутствовали и Маргарита, и Никита, который в данный момент не выступает в чемпионате НХЛ из-за травмы ноги. Как сообщается, сторона Зайцева подаст апелляцию на решение суда.

Зайцев получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), неудачно заблокировав бросок. Ожидалось, что воспитанник московского хоккея пропустит около недели. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний хоккеист провёл 32 матча, в них набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».

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