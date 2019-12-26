Суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену, хоккеист подаст апелляцию

Бывшая жена хоккеиста клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита решением судьи Кунцевского районного суда Елены Лебедевой назначена опекуном их совместных детей, информирует РИА «Новости».
Бывшие супруги находились в судебном процессе об опеке двух несовершеннолетних дочерей Сони и Веры.
Заседание суда состоялось в четверг и длилось более семи часов. На нем присутствовали и Маргарита, и Никита, который в данный момент не выступает в чемпионате НХЛ из-за травмы ноги. Как сообщается, сторона Зайцева подаст апелляцию на решение суда.
Зайцев получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), неудачно заблокировав бросок. Ожидалось, что воспитанник московского хоккея пропустит около недели. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний хоккеист провёл 32 матча, в них набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».
- 26 декабря 2019
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