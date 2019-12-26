«Салават Юлаев» начал Кубок Шпенглера с поражения, уступив «Амбри-Пиотте»

Уфимский «Салават Юлаев» неудачно начал выступление на Кубке Шпенглера, проиграв «Амбри-Пиотте» в дебютном матче со счётом 1:3.



«Амбри-Пиотта» удачно начала встречу, забросив две шайбы в первом периоде усилиями нападающих Роберта Саболича и Мэтта Д`Агостини. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали форвард Марко Мюллер и защитник Евгений Лисовец. Заключительные 20 минут прошли без голов.

Напомним, в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.



Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.