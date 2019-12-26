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«Салават Юлаев» начал Кубок Шпенглера с поражения, уступив «Амбри-Пиотте»

«Салават Юлаев» начал Кубок Шпенглера с поражения, уступив «Амбри-Пиотте»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» неудачно начал выступление на Кубке Шпенглера, проиграв «Амбри-Пиотте» в дебютном матче со счётом 1:3.

«Амбри-Пиотта» удачно начала встречу, забросив две шайбы в первом периоде усилиями нападающих Роберта Саболича и Мэтта Д`Агостини. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали форвард Марко Мюллер и защитник Евгений Лисовец. Заключительные 20 минут прошли без голов.

Кубок Шпенглера. Группа Торриани
26 декабря 2019, четверг. 17:10 МСК
Амбри-Пиотта
Амбри
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Саболич (Цвергер, Фишер) – 02:45' (5x5)   2:0 Д'Агостини (Эгли, Фора) – 15:52' (5x5)   3:0 Мюллер (Цвергер, Миранда) – 23:33' (5x4)   3:1 Лисовец (Умарк, Бурмистров) – 38:39' (5x5)   4:1 Мюллер – 59:42' (5x5)

Напомним, в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

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