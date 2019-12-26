Сборная России проиграла Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3 в дебютном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года



Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.