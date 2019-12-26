«Металлург» победил рижское «Динамо», Нестрашил оформил дубль

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для латвийского коллектива поражение стало восьмым подряд, магнитогорская команда выиграла три последних матча из пяти.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт был открыт на десятой минуте встречи — точным броском отметился нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил. Следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 46-й минуты, когда всё тот же Нестрашил оформил дубль. Больше в матче голов забито не было. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.