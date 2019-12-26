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«Металлург» победил рижское «Динамо», Нестрашил оформил дубль

«Металлург» победил рижское «Динамо», Нестрашил оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для латвийского коллектива поражение стало восьмым подряд, магнитогорская команда выиграла три последних матча из пяти.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт был открыт на десятой минуте встречи — точным броском отметился нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил. Следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 46-й минуты, когда всё тот же Нестрашил оформил дубль. Больше в матче голов забито не было. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Нестрашил (Филиппи, Мозякин) – 09:02' (5x5)   0:2 Нестрашил (Мозякин, Филиппи) – 45:10' (5x5)
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