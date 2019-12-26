«Металлург» победил рижское «Динамо», Нестрашил оформил дубль
Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для латвийского коллектива поражение стало восьмым подряд, магнитогорская команда выиграла три последних матча из пяти.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт был открыт на десятой минуте встречи — точным броском отметился нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил. Следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 46-й минуты, когда всё тот же Нестрашил оформил дубль. Больше в матче голов забито не было. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.
- 26 декабря 2019
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:51
-
18:14
-
18:07
-
17:38
-
17:32
Партнерский контент