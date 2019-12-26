Подколзин: три раза «3 на 5»? Мы играем в Чехии, это было ожидаемо

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин подвёл итоги матча с командой Чехии (3:4).
«Удаление лишним было, пропустили быстрый гол. Понятно, что трибуны гнали их вперёд, этот накал…Наверное где-то мы к этому привыкали, но во второй половине уже нормально было. Три раза «3 на 5»? Мы играем в Чехии. Думаю, тут всегда так. Это было ожидаемо, мы к этому готовились. Естественно, глупые удаления были: отмашки и тому подобное. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили как по игре, так и по атмосфере.
Первый гол на МЧМ — конечно, это важно и для самого себя, и для команды. Быстро всё прошло, особо не обращал на это внимание. Шайба отскочила на пустые — попал. Нашу тройку они немножко поймали в «капкан», встали у ворот и отдали все борты. Катали по бортам, но моменты всё равно были. Будем готовиться к следующему матчу, разберём свои ошибки, посмотрим, как играет Канада», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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