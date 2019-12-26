Забрански: мы готовились к тому, что матч с Россией будет жёстким и грязным

Защитник сборной Чехии Либор Забрански прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).



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«Это очень важная победа для нас. Первый матч всегда имеет особое значение. Классная победа против российской команды, это очень сильный соперник. Потеря Якуба Лауко? Это игра, тут ничего не поделать, травмы — её часть. Конечно, травма лидера — это не то, что хочется увидеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для него. Удаления у россиян? Это вопросы к судьям, это не моя работа. Не могу сказать, что мы стали злее после травмы Лауко. Мы старались выиграть для него и сделать шаг вперёд, чтобы компенсировать его потерю.



Ожидали ли мы жёсткой, где-то грязной, игры? Да. С Россией всегда очень тяжело играть, это очень хорошая команда», — передаёт слова Забрански корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.