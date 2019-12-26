Замула: с чехами было много тупых удалений, которые подвели Россию

Защитник сборной России Егор Замула подвёл итоги матча с Чехией (3:4) на МЧМ-2020.



«Много тупых удалений, которые нас сегодня подвели. Чехи – молодцы, реализовали их в нужное время и забили нам голы. Думаю, что у нас было чересчур много энергии. Большую роль сыграли фанаты, которые кричали и прыгали. У нас на скамейке было небольшое раздражение, мы пытались вернуться в игру каким-то способами, но не получилось. Удалялись, какие-то глупые подножки…



Не знаю, легче ли будет с Канадой, у них хорошая команда. Но с ними нужно играть, я не вижу там ничего такого. Нужно выходить и побеждать. Ещё когда я приехал играть в Канаду меня научили никогда не выключаться из единоборств, помогать своим нападающим. Вот сегодня чехи меня потеряли, поехали меняться. Я увидел свободный лёд, ускорился, а партнёры дали мне пас. Думал, что передача не пройдёт, но она прошла идеально. Мне оставалось только забить гол.



Как удаётся так результативно играть в Северной Америке? Мне доверяют тренера, в «Филадельфии» много со мной работают. Мне помогают, учат. Я чувствую, что могу играть очень высоко. Не боюсь допустить ошибок, вот сыграл 36 минут в лиге, поставил рекорд среди защитников. У меня хорошее большинство, хорошие партнёры, поэтому набираю очки.



Матч с чехами не показал, что уровень здесь выше, чем в Западной хоккейной лиге. Могу сказать, что сегодня чехи ничего особенного не сделали, кроме того, что реализовали большинство. У нас был план, но получилось его реализовать. Сделаем работу над ошибками. Такое ощущение, что сегодня не наша команда играла. Не было напора на ворота, бросков. Как-то катались в углах, что-то придумывали, когда надо было бросать и нагружать вратаря. Он не шикарный, ловушкой не ловит, надо было бросать ему. Игра в три пары защитников? Когда ты в тонусе, то играешь лучше. Но седьмой защитник всегда нужен. Бывают травмы, кто-то выпадает. Вот сегодня удалились два защитника, а играть некому. Так что нужен седьмой защитник для плана B», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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