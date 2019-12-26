Путин и легенды хоккея на Красной площади. Лучшие фото с матча Ночной лиги

Накануне на Красной площади состоялся матч Ночной лиги с участием президента России Владимира Путина.



Глава государства традиционно выступил под номером 11. В одной команде с президентом страны играли министр обороны РФ Сергей Шойгу и известные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров и Алексей Касатонов. Они вышли на лёд в красной форме. В команде соперников выступили президент «Норильского никеля», глава Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «НХЛ» Владимир Потанин, губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие. Матч завершился со счётом 8:5 в пользу команды, в которой играл Путин.



Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. В турнире принимают участие только любительские команды. В прошлом году команда, в которой играл президент России, обыграла соперника со счётом 14:10. Руководит организацией двукратный олимпийский чемпион и обладатель семи золотых медалей чемпионата мира Александр Якушев. «Норникель» — генеральный партнёр Ночной хоккейной лиги.

Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже фотокорреспондента Ночной хоккейной лиги Бориса Татаринова.