Путин и легенды хоккея на Красной площади. Лучшие фото с матча Ночной лиги

Накануне на Красной площади состоялся матч Ночной лиги с участием президента России Владимира Путина.
Глава государства традиционно выступил под номером 11. В одной команде с президентом страны играли министр обороны РФ Сергей Шойгу и известные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров и Алексей Касатонов. Они вышли на лёд в красной форме. В команде соперников выступили президент «Норильского никеля», глава Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «НХЛ» Владимир Потанин, губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие. Матч завершился со счётом 8:5 в пользу команды, в которой играл Путин.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. В турнире принимают участие только любительские команды. В прошлом году команда, в которой играл президент России, обыграла соперника со счётом 14:10. Руководит организацией двукратный олимпийский чемпион и обладатель семи золотых медалей чемпионата мира Александр Якушев. «Норникель» — генеральный партнёр Ночной хоккейной лиги.
Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже фотокорреспондента Ночной хоккейной лиги Бориса Татаринова.
- 26 декабря 2019
-
21:45
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
19:11