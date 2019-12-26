Брагин: Лауко сам въехал в Соколова и упал, не думаю, что будет дисквалификация

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с Чехией (3:4) на МЧМ-2020 и прокомментировал травму чешского форварда Якуба Лауко.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
«Денисенко вообще не было видно? Во-первых, с ним всегда плотно играют. Один, тут же второй подъезжает. Нужно играть больше в пас. Эмоции нас сегодня немножко перехлестнули, хотя пару удалений были сомнительнее.
Лауко сам упал, он сам въехал в Соколова, ничего не было. Не думаю, что будет какая-то дисквалификация. Аскаров провёл первый матч на таком уровне, все его поддержали. Выпускали Мифтахова, так как нужно было что-то менять. Заявка не полностью заполнена, так как кое у кого небольшие проблемы. У нас 23 игрока, думаю, к следующей игре полностью всех внесём.
На последнюю минуту мы с Ларионовым вместе чертили план. Пообщались, я ему сказал, какая будет расстановка», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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