Брагин: Лауко сам въехал в Соколова и упал, не думаю, что будет дисквалификация

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с Чехией (3:4) на МЧМ-2020 и прокомментировал травму чешского форварда Якуба Лауко.



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«Денисенко вообще не было видно? Во-первых, с ним всегда плотно играют. Один, тут же второй подъезжает. Нужно играть больше в пас. Эмоции нас сегодня немножко перехлестнули, хотя пару удалений были сомнительнее.



Лауко сам упал, он сам въехал в Соколова, ничего не было. Не думаю, что будет какая-то дисквалификация. Аскаров провёл первый матч на таком уровне, все его поддержали. Выпускали Мифтахова, так как нужно было что-то менять. Заявка не полностью заполнена, так как кое у кого небольшие проблемы. У нас 23 игрока, думаю, к следующей игре полностью всех внесём.



На последнюю минуту мы с Ларионовым вместе чертили план. Пообщались, я ему сказал, какая будет расстановка», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.