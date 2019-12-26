Марьямяки: я доволен игроками, мы изучили «Локомотив»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьмяки подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).



«Очень доволен тем, как начинали первый период. Было много хороших моментов, штанги, перекладины. Наверное, это один из лучших наших периодов за весь сезон. Второй и третий периоды были равными. Очень доволен, что не третий раз подряд исход матча решался в буллитной серии. В целом сегодня командой доволен.



Конечно, мы изучили «Локомотив». Посмотрели, как они играли предыдущие матчи, и были сегодня готовы. У нас всё получилось, как мы и планировали.



Плей-офф ещё далеко, но если вдруг так получится, что будем играть с «Локомотивом», это будет означать, что обе команды хорошо провели последние матчи регулярного чемпионата», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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