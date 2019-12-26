Сергеев: «Салават» мог выиграть, в третьем периоде было полное преимущество

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Амбри-Пиоттой» (1:4) на Кубке Шпенглера.



«Хорошая игра, такая очень активная. Совсем другой стиль хоккея – все впятером идут в давление. По игре: пропустили быстрые голы. Мы могли сегодня выиграть, в третьем периоде у нас было полное преимущество.



Мы пропустили два первых гола – это добавило сопернику уверенности, импульса. Потом игра повернулась в обратную сторону, но мы уже не забили – вратарь у них хорошо сыграл.



Атмосфера на стадионе? Дискомфорта не было. Наоборот, было очень и очень круто, потому что не освистывали, никакого негатива не было. Пели песни, была супер атмосфера. Понравилось очень», — цитирует Сергеева официальный сайт «Салавата».

«Салават Юлаев» начал Кубок Шпенглера с поражения, уступив «Амбри-Пиотте»