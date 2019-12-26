Сборная Швеции одолела Финляндию в матче молодёжного чемпионата мира 2020
Сборная Швеции победила команду Финляндии со счётом 3:2 ОТ в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Напомним, сборная России начала турнир с поражения в матче с командой Чехии (3:4).
Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею
Счёт в матче открыла финская сборная, на 17-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Патрик Пуйстола. Сборной Швеции удалось отыграться на старте второго периода, точный бросок в свой актив записал форвард Нильс Хёгландер. На 34-й минуте финны вновь вышли вперёд, гол забил нападающий Кристиан Танус. Шведы восстановили равновесие на табло на 55-й минуте усилиями форварда Самуэля Фагемо. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказалась шведская команда.
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