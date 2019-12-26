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Сборная Швеции одолела Финляндию в матче молодёжного чемпионата мира 2020

Сборная Швеции одолела Финляндию в матче молодёжного чемпионата мира 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Швеции победила команду Финляндии со счётом 3:2 ОТ в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Напомним, сборная России начала турнир с поражения в матче с командой Чехии (3:4).

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею

Счёт в матче открыла финская сборная, на 17-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Патрик Пуйстола. Сборной Швеции удалось отыграться на старте второго периода, точный бросок в свой актив записал форвард Нильс Хёгландер. На 34-й минуте финны вновь вышли вперёд, гол забил нападающий Кристиан Танус. Шведы восстановили равновесие на табло на 55-й минуте усилиями форварда Самуэля Фагемо. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказалась шведская команда.

U20 ЧМ-2020. Группа A
26 декабря 2019, четверг. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Хонка, Танус) – 16:21' (5x5)   1:1 Хёгландер (Фагемо) – 21:05' (5x5)   1:2 Танус (Пуйстола) – 33:35' (5x5)   2:2 Фагемо (Хёгландер) – 54:51' (5x5)   3:2 Хольц (Берггрен) – 64:55' (4x3)
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