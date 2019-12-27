Тренер Канады: Россия – не лёгкий соперник, матч с ней будет вызовом для нас

Главный тренер молодёжной сборной Канады по хоккею Дэйл Хантер поделился впечатлениями от победы своей команды над сборной США на первенстве мира, а также оценил силу команды России.

"«Звено Лафренье здорово играло весь матч, было в огне. После того, как американцы сравняли счёт, мы выпустили своих ключевых игроков. Лафренье здорово остановил шайбу в воздухе и забил, сыграл впечатляюще. В первом периоде мы играли не так, как должны были, плохо обращались с шайбой, но ребята бились и вкатились в игру, показывая жёсткий прессинг и силовую игру. Лафренье и Бал – лидеры команды, они сказали «Надо переламывать игру» и начали втыкаться в соперника, проводить чистые силовые. Это позволило нам перехватить инициативу.

Не знал, что Канада до сегодняшнего дня проиграла США четыре матча подряд на молодёжных чемпионатах мира, поэтому ребятам ничего об этом не говорил. Скажу так – преимущество в счёте ничего не гарантирует. Обе команды выложились, всё решила реализация. Важно то, у кого получится забить в нужный момент. Здорово начать турнир с такого принципиального противостояния, да и вообще – здорово играть. Мы тренировались, проводили товарищеские матчи, ребята просто хотели уже сыграть. Не только наши ребята, но и американские, и другие тоже. Это молодые ребята, они хотят играть в матчах, которые имеют значение. Сегодня были матчи, которые имели значение, и это были отличные игры.

Россия – отличная команда, я её видел в деле, мы играли против неё шесть матчей (На Суперсерии. – Прим. «Чемпионата»). Они здорово двигают шайбу, у них есть мастерство, для нас это будет ещё один вызов, как и матч с США. Это не лёгкий соперник, но мы будем готовы», — передаёт слова Хантера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.