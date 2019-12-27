Тренер США — о победном голе Канады: всё случилось так быстро, был небольшой шок

Главный тренер молодёжной сборной США по хоккею Скотт Санделин прокомментировал поражение своей команды от Канады на первенстве мира U20. Специалист признался, что победная шайба соперников слегка шокировала его и заставила пересмотреть эпизод ещё раз.

«В концовке Канаде получилось забить, к сожалению, в этом моменте всё сложилось в пользу соперника. Возможно ли остановить Лафренье на этом уровне? Если правильно играть, то да. Он – великолепный игрок, такие игроки выстреливают в важных моментах, что он и сделал. Всё случилось так быстро, что мне пришлось пересмотреть момент. Был небольшой шок, но мы постарались сплотить ребят.

Хоккей – такая игра, особенно на таких турнирах. Инициатива здесь быстро может перейти от одного к другому, происходят вещи, которые ты не можешь контролировать, и всегда надо продолжать биться. У нас было на это время, но, к сожалению, мы не смогли сравнять счёт», — передаёт слова Санделина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.