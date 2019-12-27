Лафренье: у России каждый год хорошая команда, Канаде надо быть готовой к матчу

Нападающий молодёжной сборной Канады Алексис Лафренье после победы над США (6:4) на МЧМ-2020 поделился мнением о предстоящей игре со сборной России.

«Будем готовиться к матчу с Россией, это будет важный матч. У России каждый год хорошая команда, нам надо быть готовыми. Завгородний – мой хороший друг (Дмитрий Завгородний, играющий с Лафренье за «Римуски», пропускает МЧМ из-за травмы. – Прим. «Чемпионата»), всегда здорово с ним играть, он очень хороший игрок.

Мои планы на следующую игру после того, как я набрал четыре очка в первой? Буду стараться играть как можно лучше в каждом матче, помогать команде», — передаёт слова Лафренье корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.