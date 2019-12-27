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Силовой приём Воронкова и потасовка с чехами. Фото с матча сборной России на МЧМ-2020

Чехия — Россия
Силовой приём Воронкова и потасовка с чехами. Фото с матча сборной России на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

26 декабря в Остраве на стадионе «Остравар-Арена» сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3 в дебютном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

Лучшие кадры с матча Чехия — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Остраве.

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