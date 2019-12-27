Видео всех голов в матче Россия – Чехия на молодёжном чемпионате мира — 2020

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года национальная команда России встретилась со сборной Чехии. Игра состоялась в Остраве (Чехия) на стадионе «Остравар-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе сборной России дублем отметился Егор Замула и ещё один гол забил Василий Подколзин. За сборную Чехии забили Петр Чайка, Ян Мышак, Матей Блюмель и Ян Еник.
Видео всех голов в матче Чехия – Россия можно посмотреть в «твиттере» IIHF.
В следующем матче сборная России встретится с командой Канады. Матч состоится 28 декабря и начнётся в 21:00 мск. Сборная Чехии в этот же день сыграет с Германией.
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Расписание матчей МЧМ-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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