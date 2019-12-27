Фагемо — о голе Хёгландера: это безумие. Я лишился дара речи

Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо после победы в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой Финляндии (3:2 ОТ) прокомментировал лакросс-гол партнёра по команде Нильса Хёгландера.

На самом старте второго периода при счёте 0:1 Хёгландер закатился за ворота финнов, положил шайбу на крюк клюшки и эффектным резким движением отправил игровой снаряд в девятку, повторив свой же недавний гол из чемпионата Швеции.

«Я совершенно лишился дара речи. Видеть такие моменты вживую — это безумие. До сегодняшнего дня такие голы видел только в социальных сетях, поэтому было мне очень интересно увидеть подобное своими глазами.

Это его третий гол за два года? Ну, это просто невероятно. Я просто счастлив за Нильса, он потрясающий хоккеист, с которым классно играть вместе», — цитирует Фагемо Expressen.

Хёгландер — о лакросс-голе: да я уже это делал. Не знаю, что там с YouTube