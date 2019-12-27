Фомичёв: «Трактор» на подъёме, такую игру нужно переносить на следующие матчи

Бронзовый призёр чемпионата России и известный в прошлом вратарь, комментатор КХЛ ТВ Александр Фомичёв поделился впечатлениями от игры «Трактора» в последних нескольких встречах. Напомним, что челябинцы одержали три победы подряд.

«Сейчас команда на подъёме. Победа над топ-клубом (в последнем матче в Балашихе был обыгран «Авангард» со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата») всегда придаёт силы. Такую игру нужно переносить на следующие матчи. «Трактор» должен самоотверженно играть всей пятёркой как в атаке, так и в обороне. Это и принесёт успех.

Что могу отметить в последних матчах челябинцев? Мне понравилось то, что они стали правильнее играть в своей зоне. Видна работа тренерского штаба Владимира Юрзинова, появились более чёткие переходы из обороны в нападение. В зоне атаки создаётся больше остроты, чем в предыдущих играх. Всё это важно для достижения результата», — сказал Фомичёв «Чемпионату».