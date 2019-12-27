Достал — о превосходстве сборной России по броскам: в хоккей играют ради голов

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).
«Получился сложный матч, но ребята выдали фантастическую игру в защите. Они заблокировали множество бросков, так что я хочу сказать парням спасибо за их игру перед воротами. Не скажу, какой момент в третьем периоде определил исход матча, потому что у них были моменты и во втором периоде тоже.
Мы удачно начали матч, забили два хороших гола. К сожалению, потом словили несколько удалений, которыми русские воспользовались. В итоге отправились на перерыв при счёте 2:2. Во втором периоде важным моментом стал тот факт, что мы сумели справиться с натиском России. Болельщики наши были великолепны. Они создали потрясающую атмосферу на арене. Хочу всех поблагодарить за это.
Сборная России серьёзно перебросала Чехию? У нас были свои моменты, которые мы сумели реализовать. Вот что самое важное. В хоккей играют ради голов. Хоккей — это не о соотношении бросков по воротам», — цитирует Достала Hokej.cz.
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