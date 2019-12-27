Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Достал — о превосходстве сборной России по броскам: в хоккей играют ради голов

Достал — о превосходстве сборной России по броскам: в хоккей играют ради голов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).

«Получился сложный матч, но ребята выдали фантастическую игру в защите. Они заблокировали множество бросков, так что я хочу сказать парням спасибо за их игру перед воротами. Не скажу, какой момент в третьем периоде определил исход матча, потому что у них были моменты и во втором периоде тоже.

Мы удачно начали матч, забили два хороших гола. К сожалению, потом словили несколько удалений, которыми русские воспользовались. В итоге отправились на перерыв при счёте 2:2. Во втором периоде важным моментом стал тот факт, что мы сумели справиться с натиском России. Болельщики наши были великолепны. Они создали потрясающую атмосферу на арене. Хочу всех поблагодарить за это.

Сборная России серьёзно перебросала Чехию? У нас были свои моменты, которые мы сумели реализовать. Вот что самое важное. В хоккей играют ради голов. Хоккей — это не о соотношении бросков по воротам», — цитирует Достала Hokej.cz.

«Вратарь русских дрожал, терял ворота». Что пишут о победе Чехии над Россией
Для чехов нет более приятного чувства, чем обыграть российскую команду.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019