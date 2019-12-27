Гендиректор «Сибири»: продолжаем поиски до последней секунды трансферного окна

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, планирует ли новосибирский клуб усиливать состав в последний день трансферного окна КХЛ.
«Трансферная кампания «Сибири»? Посмотрим, может, она и не закончена. Сейчас я точно не могу сказать. Продолжаем поиски, до последней секунды трансферного окна. Это наша работа такая. Времени ещё много. Думаю, кого-то можно ждать. На какие позиции ищем усиление? Пока не могу об этом говорить, пока эта вся информация», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закрывается окно переходов. Начиная с завтрашнего дня, изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров в ВХЛ и молодёжных команд системы.
- 27 декабря 2019
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:46
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
07:53
-
07:28
-
07:00
-
07:00
-
01:49
-
01:45
-
01:31
-
01:10
-
01:05
-
00:00
- 26 декабря 2019
-
23:41
-
23:35
-
23:02
-
22:38
-
22:21
-
22:07
-
21:45
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:06
-
21:00
-
20:56