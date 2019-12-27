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Гендиректор «Сибири»: продолжаем поиски до последней секунды трансферного окна

Гендиректор «Сибири»: продолжаем поиски до последней секунды трансферного окна
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, планирует ли новосибирский клуб усиливать состав в последний день трансферного окна КХЛ.

«Трансферная кампания «Сибири»? Посмотрим, может, она и не закончена. Сейчас я точно не могу сказать. Продолжаем поиски, до последней секунды трансферного окна. Это наша работа такая. Времени ещё много. Думаю, кого-то можно ждать. На какие позиции ищем усиление? Пока не могу об этом говорить, пока эта вся информация», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закрывается окно переходов. Начиная с завтрашнего дня, изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров в ВХЛ и молодёжных команд системы.

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