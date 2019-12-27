Якубов — о селекции в дедлайн: «Ак Барс» работает. Но, скорее всего, никого не будет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос, планирует ли казанский клуб усиливать состав в последний день трансферного окна КХЛ.

«Давайте подождём, мы работаем. Пока точно не могу сказать, будет ли ещё от «Ак Барса» трансферная активность. Возможно, что-то будет после обеда, посмотрим. Но, скорее всего, нет», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закроется окно переходов. Начиная с завтрашнего дня изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию последнего дня трансферного окна КХЛ.