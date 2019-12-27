Сушинский: обмен Шумакова — бред, Пулккинена даже не обсуждали

Президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос, планирует ли омский клуб усиливать состав в последний день трансферного окна КХЛ.
«От «Авангарда» сегодня не стоит ждать никакой активности, усиления не ищем. Кандидатуру Теэму Пулккинена даже не обсуждали. Обмен Шумакова – это бред? Конечно!
По поводу полноценного контракта для Терещенко не могу сказать, работаем. Ковальчук? Я думаю, что сегодня нет никаких шансов увидеть его в «Авангарде», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закроется окно переходов. Начиная с завтрашнего дня изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.
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