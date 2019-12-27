Жамнов: «Спартаку» пока не удаётся выменять тех игроков, которых хотели бы видеть

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос, планирует ли московский клуб усиливать состав в последний день трансферного окна КХЛ.

«Тех игроков, которых мы хотели бы видеть в своих рядах, нам пока не удаётся выменять, не получается договориться с клубами. Так что вероятность каких-то сделок, конечно, существует, ведь впереди ещё весь день, но она невелика», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закроется окно переходов. Начиная с завтрашнего дня изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.