ЦСКА совершил ещё один обмен с «Адмиралом». В приморский клуб перешёл Силаев

ЦСКА обменял нападающего Ивана Силаева в «Адмирал», информирует пресс-служба московского клуба. «Армейский» клуб получил за игрока денежную компенсацию.

23-летний форвард является воспитанником школы ЦСКА. В составе «Красной Армии» он провёл 260 матчей в МХЛ, в которых набрал 168 (66+102) очков и привёл команду к победе в Кубке Харламова—2017.

За «Звезду» Силаев впервые сыграл в сезоне-2015/16, а начиная с сезона-2018/19 стал капитаном команды. Всего в ВХЛ он провёл 192 матча, в которых набрал 84 (28+56) очка при показателе полезности «+32». Кроме того на его счету два матча в КХЛ в составе ЦСКА.

Это уже второй обмен между клубами. Ранее во Владивосток перебрался нападающий Никита Коростелёв.