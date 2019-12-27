Савицкис: у рижского «Динамо» есть предложения по ведущим хоккеистам. Будем думать

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис ответил на вопрос, планирует ли клуб отпускать из состава ведущих хоккеистов в последний день трансферного окна КХЛ.

«Сегодня мы соберёмся с тренерским штабом и обсудим дальнейшие действия в плане трансферов в дедлайн. Пока что, как вы знаете, у нас ушёл только Брэндон Макмиллан, которого позвали в «Авангард». Могу сказать, что у нас есть предложения от других команд по другим нашим ведущим хоккеистам, будем думать», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закроется окно переходов. Начиная с завтрашнего дня изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.