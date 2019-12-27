Стали известны сочетания молодёжной сборной России на тренировке перед Канадой

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. В занятии принимают участие ранее незаявленные на турнир голкипер Даниил Исаев, защитник Данила Мисюль и форвард Илья Круглов.
Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020
Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов, Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.
В стартовом матче турнира команда Валерия Брагина проиграла сборной Чехии (3:4). Завтра, 28 декабря, российская сборная встретится с командой Канады, которая вчера переиграла сборную США (6:4).
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