Стали известны сочетания молодёжной сборной России на тренировке перед Канадой

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. В занятии принимают участие ранее незаявленные на турнир голкипер Даниил Исаев, защитник Данила Мисюль и форвард Илья Круглов.

Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов, Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.

В стартовом матче турнира команда Валерия Брагина проиграла сборной Чехии (3:4). Завтра, 28 декабря, российская сборная встретится с командой Канады, которая вчера переиграла сборную США (6:4).