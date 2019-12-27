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«Нефтехимик» продлил контракты с защитниками Пузановым и Семёновым

«Нефтехимик» продлил контракты с защитниками Пузановым и Семёновым
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил новые контракты с защитниками Алексеем Пузановым и Глебом Семёновым. Соглашения с игроками продлены на год.

Семёнов в нынешнем регулярном чемпионате ВХЛ сыграл 37 матчей и набрал 10 (3+7) очков, в прошлом сезоне Глеб выступал в МХЛ за «Реактор», в котором набрал 19 (10+9) очков в 25 играх, а также 50 матчей провёл за «Нефтехимик», набрав 2 (1+1) очка в 50 играх.

В активе Пузанова также 10 (3+7) очков в 33 играх в нынешнем сезоне. В сезоне-2018/2019 Алексей играл в МХЛ за «Реактор», набрав 32 (13+19) очка в 63 играх.

«Нефтехимик» занимает 10-е место на Востоке с 42 очками.

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