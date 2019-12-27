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«Локомотив» расторг и заключил новый контракт с форвардом Кудрявцевым

«Локомотив» расторг и заключил новый контракт с форвардом Кудрявцевым
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» расторг соглашение с нападающим Павлом Кудрявцевым, действовавшее до конца сезона-2020/21, и заключил новый контракт до 30 апреля 2022 года, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий является основным игроком ярославского клуба. Российский форвард принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности "-1" и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Кудрявцев проводит на льду 14 минут и 22 секунды.

В общей сложности за карьеру в КХЛ Павел провёл 69 матчей, в которых забросил 13 шайб и выполнил девять результативных передач.

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