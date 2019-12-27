«Авангард» расторг контракт с Игорем Макаровым

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» расторг контракт с нападающим Игорем Макаровым, который в ходе нынешнего сезона пополнил состав омского клуба.
В сезоне-2019/20 Игорь провёл за «Авангард» 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч 32-летний форвард проводил на льду меньше 10 минут.
Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.
- 27 декабря 2019
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