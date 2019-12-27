Ларионов — про конфликт с Брагиным: ни в коем случае. Конец игры. Эмоции

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с командой Чехии (3:4) на чемпионате мира 2020 года.

«Больших проблем не было. В основном обращаем внимание на дисциплину — слишком много схватили удалений. Это важно, особенно в начале турнира. В целом по игре были хорошие моменты, было много голевых моментов, которые мы не использовали. Улучшаем игру в обороне, в большинстве, идём своей дорогой. Стараемся не то чтобы проще играть под воротами, а нацелить игроков на бросок. Если есть позиция для броска в радиусе ворот, её нужно использовать.

Мы и со словаками контролировали игру в зоне атаки. К сожалению, не удалось забить в две минуты большинства, но забили, когда пятый уже вышел. Так что позитив есть. Мы усвоили выход из зоны, он удаётся хорошо, и создали моменты, которые не реализовали. Игра на игру не приходится, осталось только реализовать. Бывает так, что при плохой игре шайбы заходят в ворота. Нужно сбалансировать игру пять на четыре в позиционном плане, какие-то моменты, которые требуют хитрости и смекалки.

Понимание по голкиперам? Это вопрос к Валерию Николаевичу Брагину и Николаю Хабибулину. У меня есть своё мнение, но я пока не хотел бы его говорить.

Говорят, что у меня конфликт с Брагиным из-за эпизода в конце матча (во время тайм-аута Брагин и Ларионов делили планшет, чтобы дать установку на последнюю атаку. — Прим. «Чемпионата»)? Ни в коем случае. Когда идёт концовка, даётся всего 30 секунд, нужно было просто подсказать ребятам, кто где стоит и что делает. Эмоции, конец игры, ты проигрываешь, аудитория сумасшедшая», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.