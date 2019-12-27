Ларионов — про конфликт с Брагиным: ни в коем случае. Конец игры. Эмоции

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с командой Чехии (3:4) на чемпионате мира 2020 года.
«Больших проблем не было. В основном обращаем внимание на дисциплину — слишком много схватили удалений. Это важно, особенно в начале турнира. В целом по игре были хорошие моменты, было много голевых моментов, которые мы не использовали. Улучшаем игру в обороне, в большинстве, идём своей дорогой. Стараемся не то чтобы проще играть под воротами, а нацелить игроков на бросок. Если есть позиция для броска в радиусе ворот, её нужно использовать.
Мы и со словаками контролировали игру в зоне атаки. К сожалению, не удалось забить в две минуты большинства, но забили, когда пятый уже вышел. Так что позитив есть. Мы усвоили выход из зоны, он удаётся хорошо, и создали моменты, которые не реализовали. Игра на игру не приходится, осталось только реализовать. Бывает так, что при плохой игре шайбы заходят в ворота. Нужно сбалансировать игру пять на четыре в позиционном плане, какие-то моменты, которые требуют хитрости и смекалки.
Понимание по голкиперам? Это вопрос к Валерию Николаевичу Брагину и Николаю Хабибулину. У меня есть своё мнение, но я пока не хотел бы его говорить.
Говорят, что у меня конфликт с Брагиным из-за эпизода в конце матча (во время тайм-аута Брагин и Ларионов делили планшет, чтобы дать установку на последнюю атаку. — Прим. «Чемпионата»)? Ни в коем случае. Когда идёт концовка, даётся всего 30 секунд, нужно было просто подсказать ребятам, кто где стоит и что делает. Эмоции, конец игры, ты проигрываешь, аудитория сумасшедшая», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 декабря 2019
-
13:49
-
13:45
-
13:38
-
13:34
-
13:28
-
13:15
-
13:13
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:05
-
12:00
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:46
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
07:53
-
07:28
-
07:00
-
07:00
-
01:49