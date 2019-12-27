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Ларионов: как остановить Лафренье? Пусть они думают, как остановить Соколова или Марченко

Ларионов: как остановить Лафренье? Пусть они думают, как остановить Соколова или Марченко
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с командой Канады на чемпионате мира 2020 года.

«По первому впечатлению игры с США, канадцы были поинтереснее. Американцы использовали два небольших брейка: первый гол — подставление, второй забил Артур Калиев. Игра была под диктовку канадцев, классический североамериканский хоккей — накаты, набросы, игра у бортов. Когда канадцы поддушили, то американцы практически дрогнули.

Мы пытаемся дать именно то, что быстрый контроль шайбы, быстрые передачи нарушат любой форчекинг. Мы слишком любим держать шайбу, вместо того чтобы в одно-два касания сыграть на партнёра. Тогда рушатся любые оборонительные схемы. Пять на пять и пять на четыре — это должен быть быстрый хоккей. К сожалению, мы этого не видим у нас в КХЛ, потому что здесь всё идёт «от печки». Получается так, что до ребят это приходится доносить даже на таком уровне, чтобы они усвоили эту систему.

Как будем останавливать Лафренье? Пусть они думают, как остановить завтра Соколова или Марченко. Мы проведём детальный обзор канадского матча, у нас есть нарезки, разберём их игру. Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш российский хоккей. У нас есть потенциал в атаке, который мы должны реализовать. Мы не должны смотреть на фамилии игроков, которые играют в канадской команде. У нас ребята менее раскручены, но не менее талантливы, чтобы быть успешными именно в коллективной игре", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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