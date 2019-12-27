«Сочи» обменял Назаревича в систему СКА на Яровинского

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, в результате которого систему «армейского» клуба пополнил защитник Илья Назаревич, а в обратном направлении отправился нападающий Фёдор Яровинский, сообщает пресс-служба клуба ВХЛ «СКА-Нева». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

27-летний Назаревич в нынешнем сезоне сделал одну результативную передачу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. В 12 встречах за «Тамбов» в ВХЛ Илья набрал 2 (0+2) очка при полезности "-3".

Яровинский — воспитанник СКА, с 2016 года выступал за «СКА-Карелия», «СКА-Варягов» и «СКА-1946» в МХЛ и НМХЛ. В составе «СКА-Невы» провёл два матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.