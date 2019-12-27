Кручинин: долго тянулись формальности с обменом. Ждал, надеялся, сейчас выдохнул

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин прокомментировал переход в уфимский клуб.
«Про самочувствие сейчас тяжело сказать – несколько дней не тренировался, буду форму набирать. Еще есть время до следующей игры чемпионата. Долго тянулись эти формальности с обменом: я ждал, надеялся. Получилось, поэтому сейчас выдохнул, стало полегче.
Сейчас еду к команде на Кубок Шпенглера. Готов был хоть на санях добираться, потому что хочется уже скорее приехать в команду и сыграть. Очень соскучился по играм.
Думаю, что на первой игре буду на хорошем «взводе», потому что, повторюсь, очень соскучился по хоккею, поэтому будет небольшая эйфория – с настроем выйду на лед. Сейчас надо зайти в плей-офф и бороться за Кубок, за медали. Надо выступить как можно успешнее, потому что команда серьезная, у нас большие задачи. Я должен помогать достигать этих целей», — цитирует Кручинина пресс-служба уфимского клуба.
- 27 декабря 2019
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