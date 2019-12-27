«Барыс» — «Динамо» Москва: Александр Ерёменко вернулся в запас гостей

Стали известны составы «Барыса» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 декабря, начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В запас гостей после длительного отсутствия вернулся голкипер Александр Ерёменко.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Старченко — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Валк— Шестаков;
Орехов, Петухов— Сагадеев — Асетов, Панюков.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Моисеев — Панкратов — Муранов.
- 27 декабря 2019
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