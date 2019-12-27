«Барыс» — «Динамо» Москва: Александр Ерёменко вернулся в запас гостей

Стали известны составы «Барыса» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 декабря, начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В запас гостей после длительного отсутствия вернулся голкипер Александр Ерёменко.

«Барыс»:



Карлссон (Паскуале);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Старченко — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Валк— Шестаков;

Орехов, Петухов— Сагадеев — Асетов, Панюков.

«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Моисеев — Панкратов — Муранов.